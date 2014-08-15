Сверстать лендинг

Нужно сверстать страницу с 100% соответствием с макетом, в двух вариантах полной и мини версиях.

Макет страницы прикрепил.

Файл в фотошопе вышлю исполнителю.

Пожалуйста напишите цену и срок выполнения?

ВНИМАНИЕ! Заявки без цены и сроков выполнения рассматриваются не будут.

Напишите сколько часов в день вы готовы уделять проекту если я буду обеспечивать вас постоянной работой?