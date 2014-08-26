Поправить верстку на странице (Bitrix)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок106 просмотров

Здравствуйте! Есть сайт на Bitrix. На странице каталога идет вывод товаров в одну колонку простым списком. И получается, что правая часть пустует. Необходимо сделать так, чтобы отображение списка товаров было в 2 колонки + картинка.

11 лет назад
atlant-nn
Андрей 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Laptzov
Юрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
11 лет назад
$15
1 день
Все сделано отлично, быстро, оперативно. Чувствуется опыт работы. Рекомендую!
Всё было хорошо =)

Заявки фрилансеров

Laptzov
Юрий 
32 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов(-1)
11 лет назад

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