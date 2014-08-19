Доработать верстку

http://chokokmv.ru/ - есть сайт.

Идея такова, что открываешь и нет прокрутки справа (скрола)

То есть страница как есть так и смотришь. Нужно доработать, чтобы на разных разрешениях так открывалось, от 15 начиная.

+ на главной поднять или переделать галерею, чтобы красиво смотрелась.

Какие сроки + и сумма?