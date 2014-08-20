Добрый день! Ищу верстальщика, знающего структуру битрикс, для внесения правок по вёрстке сразу на работающем сайте задачи есть постоянно, все сайты на Битрикс Также есть ...
Нужно на Джумле сделать отдельный шаблон
Нужно на Джумле сделать отдельный шаблон для некоторых страниц.
Суть: нужно, чтобы некоторые странички были не просто текст на страничке, а как landing page (см. вложение).
Хотелось бы, чтобы это всё прям в визуальном редакторе движка было, чтобы контент-менеджеры могли менять текст, сами добавлять-убирать блоки, иконки. Короче чтоб был такой шаблон у некоторых страниц, и можно было прямо из визуального редактора его корректировать.
Этот лэндинг в psd есть у меня, уже сверстанный - тоже есть (но в скачанных c ftp файлах сайта, т.е. сам я его найти там не могу, а программист верставший сайт пропал куда-то...)
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