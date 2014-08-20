Нужно на Джумле сделать отдельный шаблон для некоторых страниц.

Суть: нужно, чтобы некоторые странички были не просто текст на страничке, а как landing page (см. вложение).

Хотелось бы, чтобы это всё прям в визуальном редакторе движка было, чтобы контент-менеджеры могли менять текст, сами добавлять-убирать блоки, иконки. Короче чтоб был такой шаблон у некоторых страниц, и можно было прямо из визуального редактора его корректировать.

Этот лэндинг в psd есть у меня, уже сверстанный - тоже есть (но в скачанных c ftp файлах сайта, т.е. сам я его найти там не могу, а программист верставший сайт пропал куда-то...)