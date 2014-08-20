Нужно на Джумле сделать отдельный шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок152 просмотра

Нужно на Джумле сделать отдельный шаблон для некоторых страниц.

Суть: нужно, чтобы некоторые странички были не просто текст на страничке, а как landing page (см. вложение).

Хотелось бы, чтобы это всё прям в визуальном редакторе движка было, чтобы контент-менеджеры могли менять текст, сами добавлять-убирать блоки, иконки. Короче чтоб был такой шаблон у некоторых страниц, и можно было прямо из визуального редактора его корректировать.

Этот лэндинг в psd есть у меня, уже сверстанный - тоже есть (но в скачанных c ftp файлах сайта, т.е. сам я его найти там не могу, а программист верставший сайт пропал куда-то...)

Joomla
11 лет назад
Bondar495
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

pavel2794
Павел 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад
$30
2 дня
Работа выполнена за адекватную цену и в сжатые сроки, получены все необходимые консультации как дальше работать с новым шаблоном.
Хороший заказчик, знает что хочет

Заявки фрилансеров

pavel2794
Павел 
31 год
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
2 отзыва(-1)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстальщик знающий структуру битрикс

    Добрый день! Ищу верстальщика, знающего структуру битрикс, для внесения правок по вёрстке сразу на работающем сайте задачи есть постоянно, все сайты на Битрикс Также есть ...

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощник/консультант по joomla/WP/MODx

    Содержится на поддержке несколько сайтов на joomla, WP И MODx Иногда бывает нужно подправить где-то CSS, интегрировать скриптик (вставить слайдер, например), сделать несложную формочку. С большинством работ удаётся справится самостоятельно, но иногда знаний js, ...

    CSSJavaScriptJoomlaMODXPHP
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мини Сайт

    $250

    Нужен грамотный верстальщик. Реализация в .NET Около 10 стр. которые подгружают и показывают данные с нашего вебсервиса и менюшка которая их объединяет. Сроки — до 15 сентября. Пример графики прилагаю. ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка,натяжка PSD на Битрикс сайт-визитка срочно

    $500

    Верстка,натяжка PSD на Битрикс сайт-визитка срочно Требуется завершить сегодня к поздней ночи, оплата 15 000 рублей. Оплата только по готовности, до оплаты работа на вашем сервере. Макеты и ТЗ исполнителю. Пишите ваши скайпы.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать мобильную версию сайта на WP

    Добрый день! требуется создать мобильную версию сайта на WP (http://garant-autotechnic.com/). тот же дизайн, но адаптирован под мобильные устройства. сообщите, пожалуйста, Вашу стоимость и сроки.

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстальщик сайтов. Постоянное сотрудничество.

    $250

    Здравствуйте. Я представляю студию, работаем в ценовом сегменте от 30-80 т.р. Ищем верстальщиков на постоянное сотрудничество. Задача: Верстка проектов из готового дизайна (3-5 страниц) Ориентировочные бюджеты на верстку: - Корпоративный сайт ...

    CSSHTMLjQuery
    HTML-верстка60 заявок
    Закрыт
    11 лет назад