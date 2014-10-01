Требуется верстальщик с чувством вкуса/цвета для периодической работы по верстке дизайнов (1–2 дизайна в месяц). Чувство вкуса/цвета необходимо для того, чтобы немножко адаптировать шаблон под возможности сайта, делать логотип и под дизайн ...
Сверстать одну страничку
Требуется сверстать одну страничку.
Макет в приложении.
Оплата 10$.
Сроки сегодня-завтра.
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