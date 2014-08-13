Верстка дизайнов для сайтов совместных закупок

Требуется верстальщик с чувством вкуса/цвета для периодической работы по верстке дизайнов (1–2 дизайна в месяц).

Чувство вкуса/цвета необходимо для того, чтобы немножко адаптировать шаблон под возможности сайта, делать логотип и под дизайн (коллаж из картинки+надпись).

В среднем верстка дизайна занимает 4–6 часов. Дизайны очень простые и состоят из 1 файла шаблона страница + главная (которая компонуется из готовых блоков, фактически блоки нужно просто расставить). В основном все оформление происходит в Цсс. Работа по ФТП на наполненном демо-сайте. Обучение верстки под шаблон по скайпу.

От Вас ожидаю:

- ответственность,

- серьезность в работе,

- возможность гарантированно выполнить 6 часовую работу в течении 7–10 дней,

- готовность вносить правки по замечаниям.

Пожалуйста обращайтесь только при наличии в портфолио.