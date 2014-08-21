Требуется верстка страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен23 заявки302 просмотра

Есть макет сайта в фотошопе, он здесь http://www.5days.com.ua/temp/vitaklin.psd. Нужно сверстать страницу и что бы сайт в итоге был сайт похож и работал также как pampers.ua. По сути сделать копию но с другими картинками.

11 лет назад
sergiy77
47 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

pro_web_090
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

pro_web_090
Павел 
52 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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