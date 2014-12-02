Сверстать сайт каталог товаров

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок247 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать сайт и натянуть его на CMS.

Примеры страниц: https://yadi.sk/d/EVkhuDG0cCuiu

В ответах пишите стоимость и сроки, а также предпочтительную CMS

11 лет назад
highklassKZ
Ерлан 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

MIG2011
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$110
8 дней
Отличный специалист. Все сделал в срок. Также быстро делал правки по проекту. Рекомендую!
Хороший заказчик быстрая оплата рекомендую +++++

Заявки фрилансеров

MIG2011
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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