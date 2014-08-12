Доработка/переработка раздела о ПО на сайте

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки164 просмотра

Имеется раздел про программное обеспечение 1С в черновом виде (фактически просто текстовая информация)

Требуется дизайн/верстка нового оформления раздела (статей) о ПО.

Сайт работает на CMS MODX

MODX
11 лет назад
Tenos
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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