Небольшая помощь по сайту

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Закрыт18 заявок237 просмотров

есть сайт на joomla 2.5

в нем есть проблема - текст, который выводится модулем, находится не на одном уровне с текстом, который рядом написан.

нужно текст, выводимый модулем немного опустить ниже.

сайт покажу исполнителю, но думаю, задача и так понятна.

Joomla
11 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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