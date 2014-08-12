Небольшая помощь по сайту

есть сайт на joomla 2.5

в нем есть проблема - текст, который выводится модулем, находится не на одном уровне с текстом, который рядом написан.

нужно текст, выводимый модулем немного опустить ниже.

сайт покажу исполнителю, но думаю, задача и так понятна.