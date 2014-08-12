Html верстка контента

180 стр.

вид каталога и подробное ТЗ во вложении

yadi.sk/d/LQ_UjC0GX7jSP

1. Вся страница оборачивается в один контейнер:

2. В дальнейшем весь контент разбивается на три столбца:

1.

2.

3.

В

включаются:

• Картинка (без параметров, приблизительный размер 400х400 пикселей), которая должна четко захватывать продукт и нетекстовые характеристики:

• Два