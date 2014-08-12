Требуется верстка лейдинга с эффектами параллакса по готовому PSD макету. Установка сайта на хостинг. Создание почтовых ящиков. Запуск счётчиков Настройка форм заявок - в письмах на почту должно быть видно ...
Html верстка контента
180 стр.
вид каталога и подробное ТЗ во вложении
1. Вся страница оборачивается в один контейнер:
2. В дальнейшем весь контент разбивается на три столбца:
1.
2.
3.
В
включаются:
• Картинка (без параметров, приблизительный размер 400х400 пикселей), которая должна четко захватывать продукт и нетекстовые характеристики:
• Два
- списка с характеристиками на русском и английском языках
- , которые содержат название модели телевизора, применяется класс стиля, к примеру:
- TV LED40 AF
- , которые содержат название модели телевизора, применяется класс стиля, к примеру:
- TV LED40 AF
- Формат экрана: 16:9
- Aspect Ratio: 16:9
- TV LED19 A
- Размер экрана: 19"
- TV LED19 A
- Screen Size: 19"
В
включаются:
•
- список с классом:
- и описанием на русском языке
• К элементам списка
В
включаются:
•
- список с классом:
- и описанием на английском языке
• К элементам списка
Приблизительный пример кода страницы :
Заявки фрилансеров
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