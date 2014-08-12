Html верстка контента

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок282 просмотра

180 стр.

вид каталога и подробное ТЗ во вложении

yadi.sk/d/LQ_UjC0GX7jSP

1. Вся страница оборачивается в один контейнер:

2. В дальнейшем весь контент разбивается на три столбца:

1.

2.

3.

В

включаются:

• Картинка (без параметров, приблизительный размер 400х400 пикселей), которая должна четко захватывать продукт и нетекстовые характеристики:

• Два

    списка с характеристиками на русском и английском языках

    В

    включаются:

      список с классом:
        и описанием на русском языке

        • К элементам списка

      • , которые содержат название модели телевизора, применяется класс стиля, к примеру:
      • TV LED40 AF

        • В

        включаются:

          список с классом:
            и описанием на английском языке

            • К элементам списка

          • , которые содержат название модели телевизора, применяется класс стиля, к примеру:
          • TV LED40 AF

            • Приблизительный пример кода страницы :

            • Формат экрана: 16:9

            • Aspect Ratio: 16:9

            • TV LED19 A

            • Размер экрана: 19"

            • TV LED19 A

            • Screen Size: 19"

HTML
11 лет назад
delkontora
Удалено 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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