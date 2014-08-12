Верстка в блочном редакторе GetResponse

Требуется разместить 4 кнопки соц сетей (facebook, odnoklassniki, mail, vkontakte) во всплывающем баннере на сайте. Сейчас при добавлении кнопок некоторые из них дублируются - https://yadi.sk/i/DDAJ6t28ZT5UB. Требуется исправить это и расположить кнопки в нужных местах баннера. ...