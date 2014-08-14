Требуется верстка лейдинга с эффектами параллакса по готовому PSD макету. Установка сайта на хостинг. Создание почтовых ящиков. Запуск счётчиков Настройка форм заявок - в письмах на почту должно быть видно ...
Внести правки на сайт
внести правки на сайт:
1) сменить почту в отправителе заявок
2) яндекс метрику установить
заплачу 500 рублей. webmoney, ЯД, Альфа банк
Работы на полчаса.
жду заявок.
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