Здравствуйте коллеги.

Нужно сверстать 3 макета email сообщений. макеты прикладываю.

Насколько я знаю верстка email сообщений имеет ряд особенностей по сравнению в обычной, и желательно что бы у вас уже был подобный опыт.

Сами файлы в формата .ai.

Желательно использовать один и тот же код как можно больше раз во всех трех макетах.

От вас жду цены и сроки.

Спасибо.