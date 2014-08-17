Нужна верстка страницы из .psd

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен33 заявки295 просмотров

Нужна верстка страницы из .psd

требования:

— верстка только на div

— все стили должны быть во внешнем файле css

— недопустимо использовать стандартные теги

------------------- h1, h2 и т.д,

--------------------a, b, strong и т.д

так же важно:

- Соблюдение стандартов W3C

- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).

нужен человек с опытом выполнения подобной работы

примеры верстки обязательны

Жду предложения и цену

CSS
11 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Рекомендую как специалиста который знает своё дело. Всё сделано правильно, замечания оперативно исправлены. Спасибо.
Отличный заказчик. Все как надо. Хорошо сработались. Знает что надо. И знает что нужно требовать от исполнителя. Все понравилось, буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо..

Заявки фрилансеров

huntz7777
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад