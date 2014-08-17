вёрстка 9 страниц с pcd макета. JS; php сктрипты
Нужна верстка страницы из .psd
Нужна верстка страницы из .psd
требования:
— верстка только на div
— все стили должны быть во внешнем файле css
— недопустимо использовать стандартные теги
------------------- h1, h2 и т.д,
--------------------a, b, strong и т.д
так же важно:
- Соблюдение стандартов W3C
- Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 8.0+).
нужен человек с опытом выполнения подобной работы
примеры верстки обязательны
Жду предложения и цену
Выбранный исполнитель
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