Вёрстка 9 страниц

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок312 просмотров

вёрстка 9 страниц с pcd макета. JS; php сктрипты

JavaScriptPHP
11 лет назад
goblin62
Вася 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Спасибо Сергею за отличную работу Отличное качество вёрстки. Закончил раньше оговоренного срока. Во время выполнения работы на связи 12 часов в сутки Вёрстка полностью соответствует макету. Идеальное соответствие цена/качество Буду продолжать сотрудничество. Всем рекомендую
Честный работодатель. Рекомендую

Заявки фрилансеров

KAYKER81
Сергей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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