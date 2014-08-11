Дизайн+верстка под wordpress+ оформление группы ВК

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок135 просмотров

Внимание! Интересует только выполнение всего проекта ЦЕЛИКОМ! Если Вы делаете что то только одно (например только дизайн без верстки)- просьба не писать!

По сайту — работает на wordpress, надо сделать дизайн (Сделать тему для wordpress) и главную страницу полностью.

Требования к теме - из 2-х блоков заданной ширины (справа меню и основная слева)

Надо сделать дизайн главной страницы (4-5 банеров, оформление страницы)

Группа ВК — надо соответственно оформить в стиль сайта и сделать меню из 8-10 пунктов с переходом на ссылки сайта и/или страницы группы

Итого на выходе

Файл PSD по слоям + тема для WP + оформленная группа ВК

Внимание! Интересует только выполнение всего проекта ЦЕЛИКОМ! Если Вы делаете что то только одно (например только дизайн без верстки)- просьба не писать!

WordPress
11 лет назад
lekorpitn
Евгений 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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