Для верстальщика начинающего уровня

Ищем верстальщика ( можно студента ) работа простая, нужно верстать письма вот такого рода app.mailerlite.com/c2a9e6

Работа есть прямо сейчас.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Связь голосом ( обязательно ) указывайте свой скайп

2. Была ли у вас подобные проекты, если были то указываете число.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.