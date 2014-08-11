Для верстальщика начинающего уровня

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок307 просмотров

Ищем верстальщика ( можно студента ) работа простая, нужно верстать письма вот такого рода app.mailerlite.com/c2a9e6

Работа есть прямо сейчас.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Связь голосом ( обязательно ) указывайте свой скайп

2. Была ли у вас подобные проекты, если были то указываете число.

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

11 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка из PSD в дивный HTML5/CSS3/Javascript

    $40

    Требуется верстка 2 PSD файла (главная и внутренняя). Макет во вложении. требуется дивная верстка, рабочий slider. Использование google веб-шрифтов в рукописном тексте. Только название в логотипе остается в картинке. Сроки сжатые. Оплата ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать одностраничный сайт

    $10

    Требуется сверстать простой одностраничный сайт (single page) по готовому дизайну. Есть все картинки и тексты. HTML. Не использовать никаких библиотек, кроме jquery (http://projects.lukehaas.me/scrollify/#methods) для скроллинга. Никаких фреймворков, оптимизаторов и т.п. При нажатии на ...

    HTMLjQuery
    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта-визитки на Joomla

    Здравствуйте, фрилансеры! Нужно сверстать сайт-визитку на Joomla. Нужна резиновая верстка. Мин. ширина 960рх, на больших экранах тянулось на всю ширину. Главная страница landing page, остальные простые. Горизонтальные пункты меню (ВАЖНО: ...

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Вёрстка с PSD в Joomla

    Здравствуйте. Требуется верстальщик с PSD в joomla 3.x Оплата после выполнения работы, только Qiwi переводом.

    Joomla
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать HTML страницу

    Нужно сверстать одну страницу, чтобы она выглядела как http://lingualeo.com/ru. Отличия должно быть одно - "меню" слева и кнопка вверху "Регистрация" не должны пропадать. Все должно быть кроссплатформенно. Верстка - слоями. При масштабировании ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад