PDF или корел в HTML

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Завершен25 заявок282 просмотра

Нужно сверстать 10 страничек в html, смотреть тут https://www.dropbox.com/s/6fd0qfpm1lbzib6/VTB.pdf

HTML
11 лет назад
aliwya3
Васина 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$27
2 дня
Отлично справился
Все отлично.

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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