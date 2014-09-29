Верстка на 90% готова, нужно чуток доработать и перенести контент со старого сайта (движок НЕ нужен) Более подробное ТЗ в прикрепленном файле. Форма работы: ...
Небольшие правки в верстке: Паули, Мебельперевезем
1) на paulirus.ru
Нужно сделать возможность ставить «флажки» (дизайн флажка отличный от представленного) на товар…НОВИНКА…СКИДКА…АКЦИЯ…РАСПРОДАЖА (см. фото)
В вертикальном меню слева, сделать сдвоенные стрелочки там, где есть подразделы…(см.фото)
Поставить другое меню... это постоянно прыгает
2) на будущем сайте mebelperevezem.ru
поменять шапку https://drive.google.com/file/d/0Bz93vb6DlaF-UXlOUjRsWmlBMjA/edit?usp=sharing
договорились 900 р.
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