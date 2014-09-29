Небольшие правки в верстке: Паули, Мебельперевезем

$25
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка98 просмотров

1) на paulirus.ru

Нужно сделать возможность ставить «флажки» (дизайн флажка отличный от представленного) на товар…НОВИНКА…СКИДКА…АКЦИЯ…РАСПРОДАЖА (см. фото)

В вертикальном меню слева, сделать сдвоенные стрелочки там, где есть подразделы…(см.фото)

Поставить другое меню... это постоянно прыгает

2) на будущем сайте mebelperevezem.ru

поменять шапку https://drive.google.com/file/d/0Bz93vb6DlaF-UXlOUjRsWmlBMjA/edit?usp=sharing

договорились 900 р.

11 лет назад
chaif
39 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$25
1 день
Отзыв недоступен.
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Заявки фрилансеров

mufenman
Дмитрий 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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