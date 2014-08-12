Верстка из PSD в дивный HTML5/CSS3/Javascript

$40
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок253 просмотра

Требуется верстка 2 PSD файла (главная и внутренняя). Макет во вложении.

требуется дивная верстка, рабочий slider.

Использование google веб-шрифтов в рукописном тексте. Только название в логотипе остается в картинке.

Сроки сжатые. Оплата после показа результата главной.

HTMLJavaScript
11 лет назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$30
1 день
Отличная работа проделана за короткий срок, буквально несколько часов. Замечания устранены моментально. Чистый и не загруженный html/css. Всем рекомендую.
Все прошло отлично. Оплата моментальная! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gekass1
29 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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