Сверстать одну страничку на Bootstrap

Нужно сверстать одну страницу, чтобы она выглядела как http://lingualeo.com/ru. Отличия должно быть одно - "меню" слева и кнопка вверху "Регистрация" не должны пропадать. Все должно быть кроссплатформенно. Верстка - слоями. При масштабировании ...