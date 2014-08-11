Необходимо натянуть шаблон на WP + правка плагина

День добрый. Есть несколько задач по ВП:

1) Есть сайт на джумле, он переносится на ВП, контент уже пренесен плагином. Поэтому нужно шаблон с джумлы натянуть на ВП. Бюджет до 25 ВМЗ

2) Есть плагин, в котором нужно сделать 4 правки в ПХП коде. Для этой задачи необходимо нормальное знание ПХП. Бюджет 15 до ВМЗ

Задачи разные, исполнители на оба пункта могут быть разные.