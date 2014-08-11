Необходимо натянуть шаблон на WP + правка плагина

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка131 просмотр

День добрый. Есть несколько задач по ВП:

1) Есть сайт на джумле, он переносится на ВП, контент уже пренесен плагином. Поэтому нужно шаблон с джумлы натянуть на ВП. Бюджет до 25 ВМЗ

2) Есть плагин, в котором нужно сделать 4 правки в ПХП коде. Для этой задачи необходимо нормальное знание ПХП. Бюджет 15 до ВМЗ

Задачи разные, исполнители на оба пункта могут быть разные.

JoomlaPHPWordPress
11 лет назад
zyy
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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