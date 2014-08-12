Сохранить одну страничку для мобильных устройств

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки129 просмотров

Приветствую.

Нужно сохранить одну страничку для мобильных устройств, чтобы она корректно отображалась на локалхосте, подробнее в приложении.

Не срочно.

11 лет назад
Nukler
Бунин 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alex159357
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$10
1 день
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Приятно работать с Виктором. Точное, внятное тз. Моментальная оплата. Быстрое реагирования на вопросы. Спасибо за сотрудничество! Рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

alex159357
Максим 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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