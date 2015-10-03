Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery
Знания, умения, навыки:
+ HTML5, CSS3, jQuery.
+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).
+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.
+ Адаптивная верстка.
+ Responsive.
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
9 лет назад
Одни положительный эмоции. Виталий очень быстро и оперативно отреагировал на мой заказ, обещал сделать за двое суток так как у меня горели сроки, а сделал за сутки. По 6 страницам всего было 3 правки, при том что верстали без ТЗ. Очень рекомендую данного специалиста.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик, приятный в общении, оплата в срок Рекомендую
$20
10 баллов
9 лет назад
Отличный исполнитель, быстрая и качественная работа, рекомендую!
Ответный отзыв
Все отлично. Очень приятный заказчик!
$60
10 баллов
10 лет назад
Отличная работа! Грамотно и быстро. Буду продолжать сотрудничать и впредь.
Ответный отзыв
Все супер
$45
10 баллов
10 лет назад
Все было сделано как нужно и даже быстрее чем заявлено.
Ответный отзыв
Очень ответственный и добросовестный заказчик ! Всегда приятно иметь с такими дело ! Буду рад работать в будущем !
$50
10 баллов
10 лет назад
всё хорошо
Ответный отзыв
Очень ответственный и добросовестный заказчик ! Всегда приятно иметь с такими дело ! Буду рад работать в будущем !
HTML-верстка
51 отзыв
$7/час
от $30от 1 дня
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