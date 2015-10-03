huntz7777

Виталик Тышкевич huntz7777

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Кроссбраузерная валидная верстка сайтов, HTML5, CSS3, jQuery

Знания, умения, навыки:

+ HTML5, CSS3, jQuery.

+ Кроссбраузерность (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, InternetExplorer 9.0+).

+ Блочная фиксированная / резиновая верстка.

+ Адаптивная верстка.

+ Responsive.

Отзывы заказчиков

MISMAS25
Иван 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка (резиновая)
Одни положительный эмоции. Виталий очень быстро и оперативно отреагировал на мой заказ, обещал сделать за двое суток так как у меня горели сроки, а сделал за сутки. По 6 страницам всего было 3 правки, при том что верстали без ТЗ. Очень рекомендую данного специалиста.
Очень хороший заказчик, приятный в общении, оплата в срок Рекомендую
Ответный отзыв
shlkovitza
Татьяна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка лендинга
Отличный исполнитель, быстрая и качественная работа, рекомендую!
Все отлично. Очень приятный заказчик!
Ответный отзыв
solnceva
38 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Верстка 2 лендингов
Отличная работа! Грамотно и быстро. Буду продолжать сотрудничать и впредь.
Все супер
Ответный отзыв
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Верстка лендинга
Все было сделано как нужно и даже быстрее чем заявлено.
Очень ответственный и добросовестный заказчик ! Всегда приятно иметь с такими дело ! Буду рад работать в будущем !
Ответный отзыв
4912
37 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
17 отзывов
$50
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта
всё хорошо
Очень ответственный и добросовестный заказчик ! Всегда приятно иметь с такими дело ! Буду рад работать в будущем !
Ответный отзыв
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HTML-верстка
51 отзыв
$7/час
от $30от 1 дня
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