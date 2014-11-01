Есть готовая страница http://www.autocentre.ua, нужно переверстать ее или поправить под 4 разрешения. 1. Поправить высоту всех блоков 2. Добавить прокрутку в блок "Новости" 3. Решить проблему, когда приезжает брендирование 4. ...
Верстка лендинга
Итак, ТЗ.
1)Первый блок. Фоновых фотографий будет несколько. Они будут листаться автоматически с интервалом в 3 секунды. При нажатии на картинку, будет всплывать форма заявки "Заказать каталог" ( прикрепил ниже) - Все поля обязательны для заполнения, если поле не заполнено, то в нем красным цветом пишется "необходимо заполнить". После отправки заявки, мне на почту приходит письмо с указанием данных (которые вписал клиент) и с пометкой "ОТПРАВИТЬ КАТАЛОГ", . Правый угол - "заказать звонок". При нажатии на кнопку - всплывает доп окно "Заказать обратный звонок" - все то же самое, что и написано выше по заполнению полей и отправки, но с пометкой "ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК". При нажатии на кнопку "заказать торт" , всплывает окно "Заказать торт" - далее так же с пометкой "ЗАКАЗАТЬ ТОРТ".
Что касается счетчика, то даю пример http://b.wood-step.ru/. Видимо это вам нужно было знать. Счетчик начинает отчет с 24 часов 00 мин 00 сек и перезагружается на исходную в 5 ночи по московскому времени. Т.е. в 5 ночи по московскому, счетчик закончит последние секунды и заново начнет отчет с 24 часов. ( Пишу дотошно подробно, но лучше так).
2) Блок видео отзыва. будет видео, но не сразу, пока можете вставить любое для виду. Но в админке я должен иметь возможность поменять на свое. После теста видео, мы его скрываем, пока не появится видео.
3) блок обычных отзывов. Отдельный блок, не относящийся к вышеописанному. В нем ничего не нужно делать, ни переходов, ни всплывающих окон и т.п. Просто картинки и контекст.
4) Блок "Качество в мелочах". Два варианта верстки. Либо делаем как в пункте 3), либо добавляем анимацию - всплывают эти "мелочи", пронзая стрелками части торта. Мне больше второй вариант нравится, но все от ваших возможностей и цены зависет.
5) Блок "Наши работы". Если нажать на кнопку "все торты", "получить каталог" или на каждую фотографию - то всплывает окно "заказать каталог". на почту приходит инфа с пометкой "ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ".
6) Блок "Они уже заказывают у нас" - то же самое что в пункте 3)
7) Блок "Наша команда" - то же самое что в пункте 3)
8) Блок "Оставьте заявку" - при заполнении полей и нажатии "заказать торт", всплывает окно "Запрос отправлен". На почту приходит инфа с пометкой " ЗАКАЗАТЬ ТОРТ".
9) Карта - маркеры должны показывать на два адреса.
Первый на http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A2%D0%A6%20%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB&sll=37.617671%2C55.75576799999372&sspn=1.131592%2C0.350043&z=17&results=20&ll=37.281774%2C55.799942&spn=0.008841%2C0.002732&l=map ( Торговый Центр Юнимолл)
Второй на http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A2%D0%A6%20%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB&sll=37.28177366104797%2C55.79994230619377&sspn=0.008841%2C0.002732&z=13&results=20&ol=biz&oid=1143596390&ll=37.564153%2C55.756000&spn=0.141449%2C0.043755&l=map ( Торговый центр Афимолл)
Все должно быть на одной карте вместиться, оба кафе на карте, вообщем.
Домен на днях куплю. Хостингом пользуюсь reg.ru
Движок, походу будет вордпресс, мне все равно, главное, чтоб была возможность менять текст, фотки и видео.
Также нужно будет внести яндекс метрику.
если сработаемся, то интересны понимания А/Б теста сайта, реферальные хвосты и многое другое, но пока остановимся на этом ТЗ и метрике.
дополнительные всплывающие окна есть, пока дал к примеру главную страницу
ПДФ будет на днях, дизайн еще дорабатывается, скрины дал для понимания просто.
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