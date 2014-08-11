Переверстать страницу на bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок208 просмотров

Есть готовая страница http://www.autocentre.ua, нужно переверстать ее или поправить под 4 разрешения.

1. Поправить высоту всех блоков

2. Добавить прокрутку в блок "Новости"

3. Решить проблему, когда приезжает брендирование

4. Поправить блок "Каталог авто" (скрыть часть марок, выровнять для всех разрешений)

Bootstrap
11 лет назад
SanderEA
43 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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