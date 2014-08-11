Верстка достаточно сложного промо-сайта с адаптивом и анимацией в сжатые сроки - 2 дня. Проект только для супер профи, уверенных в своих силах. Предпочтительно, если человек находится в Москве ...
Переверстать страницу на bootstrap
Есть готовая страница http://www.autocentre.ua, нужно переверстать ее или поправить под 4 разрешения.
1. Поправить высоту всех блоков
2. Добавить прокрутку в блок "Новости"
3. Решить проблему, когда приезжает брендирование
4. Поправить блок "Каталог авто" (скрыть часть марок, выровнять для всех разрешений)
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