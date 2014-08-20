Необходимо скопировать 5 лейдингов. Либо те которые выбрал я.

Либо те, которые легче. Главное чтобы тематика подходила.

Лейдинги на тему, ремонт квартир, натяжные потолки, мебель на заказ и т.п.

В заявках сразу оставляйте свой скайп. И только те кто сейчас свободен.

Если сработаемся, то предложу очень много заказов. В будущем нужно будет делать около 40 лейдингов.