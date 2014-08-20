Необходимо скопировать 5 лейдингов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен25 заявок268 просмотров

Необходимо скопировать 5 лейдингов. Либо те которые выбрал я.

Либо те, которые легче. Главное чтобы тематика подходила.

Лейдинги на тему, ремонт квартир, натяжные потолки, мебель на заказ и т.п.

В заявках сразу оставляйте свой скайп. И только те кто сейчас свободен.

Если сработаемся, то предложу очень много заказов. В будущем нужно будет делать около 40 лейдингов.

11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

booyokkk
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$1
1 день
Рекомендую, как ответственного исполнителя! Выполнил все качественно и в срок!
Хороший заказчик

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booyokkk
30 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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