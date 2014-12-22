Итак, ТЗ. 1)Первый блок. Фоновых фотографий будет несколько. Они будут листаться автоматически с интервалом в 3 секунды. При нажатии на картинку, будет всплывать форма заявки "Заказать каталог" ( прикрепил ниже) - Все поля обязательны ...
Сделать шаблон сайта WordPress
Из пдс макетов сделать шаблон сайта.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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