Верстка Magento

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок151 просмотр

1 — Необходимо исправить ошибки верстки Magento, которые заметны опытным взглядом верстальщика, потому что шаблон верстал не профи.

2 — Поднять текст который выводится в категории в коде вверх, но при этом что бы он отображался внизу под каталогом.

Опыт верстки Magento обязательный! Желательно примеры работ

Magento
11 лет назад
petronas
40 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка лендинга

    Итак, ТЗ. 1)Первый блок. Фоновых фотографий будет несколько. Они будут листаться автоматически с интервалом в 3 секунды. При нажатии на картинку, будет всплывать форма заявки "Заказать каталог" ( прикрепил ниже) - Все поля обязательны ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переверстать страницу на bootstrap

    Есть готовая страница http://www.autocentre.ua, нужно переверстать ее или поправить под 4 разрешения. 1. Поправить высоту всех блоков 2. Добавить прокрутку в блок "Новости" 3. Решить проблему, когда приезжает брендирование 4. ...

    Bootstrap
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка промо-сайта сжатые сроки

    Верстка достаточно сложного промо-сайта с адаптивом и анимацией в сжатые сроки - 2 дня. Проект только для супер профи, уверенных в своих силах. Предпочтительно, если человек находится в Москве ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо скопировать 5 лейдингов

    Необходимо скопировать 5 лейдингов. Либо те которые выбрал я. Либо те, которые легче. Главное чтобы тематика подходила. Лейдинги на тему, ремонт квартир, натяжные потолки, мебель на заказ и т.п. В заявках сразу ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужна верстка страницы из .psd

    Нужна верстка страницы из .psd требования: — верстка только на div — все стили должны быть во внешнем файле css — недопустимо использовать стандартные теги ------------------- h1, h2 и т.д, ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка шаблона

    $25

    Сделать верстку точно такого же шаблона http://trektravel.com/ (главная страница) Категория http://trektravel.com/region/europe/spain/ Итем http://trektravel.com/trip/classic-climbs-of-the-alps-bike-tour/

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад