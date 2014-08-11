Верстка Magento

1 — Необходимо исправить ошибки верстки Magento, которые заметны опытным взглядом верстальщика, потому что шаблон верстал не профи.

2 — Поднять текст который выводится в категории в коде вверх, но при этом что бы он отображался внизу под каталогом.

Опыт верстки Magento обязательный! Желательно примеры работ