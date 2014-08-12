Внести изменения в верстку и создать новую

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок179 просмотров

Есть сайт, необходимо произвести косметические изменений (изменить шапку и футер).

И сверстать еще одну страницу. Необходимы знания jquery

Сайт - на bootstrap

Из основных требований

- валидный, читаемый код без лишних тегов

- перед тем как отправить сверстанный шаблон самостоятельно проверять в популярных браузерах (IE, FF, Opera, Chrome, Safari)

- уметь подключать нестандартные шрифты

- оперативно отвечать на вопросы и быть доступным в рабочее время

Писать на почту, указанную в профайле со списком работ.

Оплата только по факту сделанной работы.

Услуги студий не интересны.

BootstrapjQuery
11 лет назад
siteguru
Сергей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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