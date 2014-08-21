Требуется разместить 4 кнопки соц сетей (facebook, odnoklassniki, mail, vkontakte) во всплывающем баннере на сайте. Сейчас при добавлении кнопок некоторые из них дублируются - https://yadi.sk/i/DDAJ6t28ZT5UB. Требуется исправить это и расположить кнопки в нужных местах баннера. ...
Заливка на хостинг
Ищу верстальщик/программист на лендинг Лид Агенство.
Заливка на хостинг
ТЗ и макет дизайна готов. Срок 2 дня. Оплата БЗ
Бюджет до 50$
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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