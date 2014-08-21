Заливка на хостинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок253 просмотра

Ищу верстальщик/программист на лендинг Лид Агенство.

Заливка на хостинг

ТЗ и макет дизайна готов. Срок 2 дня. Оплата БЗ

Бюджет до 50$

11 лет назад
topnata
66 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад
$50
2 дня
Благодарю Виталия за работу! Сделал качественно. Работать было приятно - помог выявить и решить проблемы, которые были на хостинге. Рекомендую!
Отличный заказчик,рекомендую.Оплату получил моментально.

Заявки фрилансеров

Framework
Виталий 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 дней назад
11 лет назад

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