Верстка сайта по готовому PSD макету

Требуется верстка лейдинга с эффектами параллакса по готовому PSD макету.

Установка сайта на хостинг.

Создание почтовых ящиков.

Запуск счётчиков

Настройка форм заявок

- в письмах на почту должно быть видно с какой формы пришла заявка.

Настройка реферальных хвостов - в письмах заявок должно быть видно с какого ключевого слова пришла заявка.

приветствуются собственные предложения по улучшению лендинга

курс 1$=30 руб.