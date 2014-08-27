Верстка сайта по готовому PSD макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок310 просмотров

Требуется верстка лейдинга с эффектами параллакса по готовому PSD макету.

Установка сайта на хостинг.

Создание почтовых ящиков.

Запуск счётчиков

Настройка форм заявок

- в письмах на почту должно быть видно с какой формы пришла заявка.

Настройка реферальных хвостов - в письмах заявок должно быть видно с какого ключевого слова пришла заявка.

приветствуются собственные предложения по улучшению лендинга

курс 1$=30 руб.

11 лет назад
teamfan
Артём 
34 года
11 лет в сервисе
Был
9 дней назад

Выбранный исполнитель

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$100
3 дня
Реализовано всё что было нужно, некоторая информация мной ещё не готова. договорились на доработки после сдачи проекта. Это уже второй проект с ними. Рад что есть такие классные профессионалы.
Артем предоставил всю необходимую информацию для реализации задач по данному проекту. Приятно иметь дело с профессионалом!

Заявки фрилансеров

promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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