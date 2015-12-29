teamfan

Артём teamfan

 
32 годаРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вeб-Студия TellPro

Наша команда занимается разработкой сайтов с 2011 года. 

Возьмемся за разработку сайта любого уровня сложности.

Уверенность в качестве и своевременная сдача проектов.

Обязательная честность и обоюдная добропорядочность.

Программирование:

+PHP / MySQL

+Javascript / jQuery

Фреймворки:

+Yii

+Zend

+Codeigniter

Верстка:

+HTML5

+CSS3

CMS:

+Wordpress

+OpenCart

+Modx

Продвижение:

+Продвижение

+Оптимизация

+Социальные сервисы

+Контекстная реклама

+Написание статей

Поддержка:

+Поддержка сайта

+Наполнение контента

+Хостинг услуги

+Домен услуги

Дизайн:

+Дизайн сайтов

+Иконки и логотипы

+Векторная графика

+Персонажи и иллюстрации

Абсолютно любой проект должен начинаться с ТЗ. Если у вас его нет, то не беда — вы смело можете рассчитывать на профессиональную помощь по его составлению. Только при наличии ТЗ, становится возможной объективная оценка сложности работы, ее стоимость и сроки. 

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLДизайн сайтаНаписание статейHTMLMODXjQueryYiiCodeIgniter
Портфолио
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $69
от 3 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$9/час
от $9от 1 часа
нет рейтинга
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