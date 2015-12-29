Наша команда занимается разработкой сайтов с 2011 года.
Возьмемся за разработку сайта любого уровня сложности.
Уверенность в качестве и своевременная сдача проектов.
Обязательная честность и обоюдная добропорядочность.
Программирование:
+PHP / MySQL
+Javascript / jQuery
Фреймворки:
+Yii
+Zend
+Codeigniter
Верстка:
+HTML5
+CSS3
CMS:
+Wordpress
+OpenCart
+Modx
Продвижение:
+Продвижение
+Оптимизация
+Социальные сервисы
+Контекстная реклама
+Написание статей
Поддержка:
+Поддержка сайта
+Наполнение контента
+Хостинг услуги
+Домен услуги
Дизайн:
+Дизайн сайтов
+Иконки и логотипы
+Векторная графика
+Персонажи и иллюстрации
Абсолютно любой проект должен начинаться с ТЗ. Если у вас его нет, то не беда — вы смело можете рассчитывать на профессиональную помощь по его составлению. Только при наличии ТЗ, становится возможной объективная оценка сложности работы, ее стоимость и сроки.
- Официальный сайт кондиционеров SAKATA234 просмотра
- Landing Page под ключ229 просмотров
- Интернет магазин181 просмотр