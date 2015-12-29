Вeб-Студия TellPro

Наша команда занимается разработкой сайтов с 2011 года.

Возьмемся за разработку сайта любого уровня сложности.

Уверенность в качестве и своевременная сдача проектов.

Обязательная честность и обоюдная добропорядочность.

Программирование:

+PHP / MySQL

+Javascript / jQuery

Фреймворки:

+Yii

+Zend

+Codeigniter

Верстка:

+HTML5

+CSS3

CMS:

+Wordpress

+OpenCart

+Modx

Продвижение:

+Продвижение

+Оптимизация

+Социальные сервисы

+Контекстная реклама

+Написание статей

Поддержка:

+Поддержка сайта

+Наполнение контента

+Хостинг услуги

+Домен услуги

Дизайн:

+Дизайн сайтов

+Иконки и логотипы

+Векторная графика

+Персонажи и иллюстрации

Абсолютно любой проект должен начинаться с ТЗ. Если у вас его нет, то не беда — вы смело можете рассчитывать на профессиональную помощь по его составлению. Только при наличии ТЗ, становится возможной объективная оценка сложности работы, ее стоимость и сроки.