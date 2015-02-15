Есть видео на 2 минуты нужно нарезать в идеале удалить тексты с него либо обрезать размер чтобы текстов не было видно убрать звук нарисовать простой пекшот Текст на фоне. Если у вас есть возможность озвучки то закажу тоже за ...
- $200Видеомонтаж62 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Поправить сделанный логотип и нарисовать лого для дочерней компании есть уже согласованный вариант. Его нужно незначительно поправить. Также есть варианты для дочерней компании, но по ним есть комментарии. Нужно сделать новый логотип, который будет подходить к логотипу ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Сделать простенький баннер из 2 кадров 220х80px Исходники и ТЗ есть. надо сделать в ближайшие 2 часаБаннеры7 заявокЗакрыт8 лет назад
Настроить почту на домене (Яндекс) сделать все необходимые настройки: вставить коды, настроить MX и прочее. Для двух сайтов. пишите на почту или в скайп. В контактах естьКонтекстная реклама3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Логотип шрифтовой для http://gkomf.ru/ сделать не менее 10 вариантов логотипа. Клиенту нравится стиль "Кухни Мария" сделать нужно сегодня. Обычные системные не присылать. Исполнителя выберут по портфолиоЛоготипы и Знаки23 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать флеш баннеры по тех требованиям Google исходники есть пишите в заявках свой скайп и присылайте ссылки на портфолио. у меня в контактах скайп и мейл указаныБаннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать аналог http://www.medliveproperty.ru Предлагайте сроки и цену приложите ссылки на свои работы уточняйте на каких CMS или фреймворках предлагаете сделать проектСайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно разместить 1000 отзывов тематика: компьютерные игры период: 1,5 месяца. Бюджет предлагайте. У вас должны быть профили на форумах и несколько исполнителей.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать 2 баннера простых флеш и заглушки 100%х90 и 100%х240 отправляйте по контактным данным ссылки на свои работы и предложения по ценеБаннеры15 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно из текста, нескольких фотографий и логотипа сделать дизайн мероприятия. Сверстать этот дизайн адаптивно и выложить на хостинг. Можно просто HTML поставить счётчики. работа нужна к утру. пишите на почту в скайп ссылки на портфолио. Нужна эстетика.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $15
Пожать 2 видео до 1 мб нужен в итоге FLV срочноВидеомонтаж3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $50
Наполнить сайт на MODx все статьи есть с фото сайт http://gmclinic.ru/ файлы разбиты по папкам работа простая часа на 3-4Наполнение сайтов21 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $100
Нарисовать 3 слайда в презентации. Срочно сейчас пишите на почту и в скайпИллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $150
Нужен сделать срочно дизайн лендинга. Подробное ТЗ и материалы есть. Что им нравится http://ru.wix.com/website-template/view/html/1424?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fbusiness-services%2Fhealth-beauty%2F1&bookName=create-master-new&galleryDocIndex=3&category=business-services&metaSiteId= http://ru.wix.com/website-template/view/html/883?originUrl=http%3A%2F%2Fru.wix.com%2Fwebsite%2Ftemplates%2Fhtml%2Fbusiness-services%2Fhealth-beauty%2F4&bookName=create-master-new&galleryDocIndex=1&category=business-services&metaSiteId= http://monopod.moscow/ (иконки и шрифты) http://themeforest.net/item/qugo-one-page-modern-wp-theme/full_screen_preview/11319785 http://themeforest.net/item/concept-minimal-wordpress-portfolio-theme/full_screen_preview/11238221 Пишите в личные сообщения, контакты есть в профилеДизайн продукции9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $120
Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации написать тексты объявлений. Желательно сделать всё сегодня. Тему сигнализаций дам готовые кампании из яндекса, нужно будет адаптировать под Google Adwords. там уже много запросов и неплохие тексты. По ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $400
Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS срок 10 дней бюджет до 20 000 рублей макет есть в PSD выбор CMS обсуждаем. Постоплата, а то уже несколько программистов скрылись после внесения предоплаты. Сделайте, покажите ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Настроить почту на домене с помощью gmail хостинг на reg.ru кто умеет и уже делал подобную операцию пишите в личные сообщенияВеб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $150
На сайте на Битриксе нужно: 1. Добавить на карточку мероприятия функционал добавления в так называемую корзину 2. Разработать страницу оформления заказа, с последующим переходом к оплате. 3. Генерировать онлайн билеты на мероприятия, и отправлять клиенту аттачем на ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Нужно наложить на 10 фотографий тексты: вопросы с вариантами ответов. Пример исполнения дам нужен хороший стиль и красивый шрифт. Сделать нужно к утру. готов заплатить на любой вид кошельков. пишите в личные сообщения. Контакты ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $80
Разместить отзывы на форумах и развить профили 50 штук Список площадок есть тексты есть от вас требуется зарегистрировать правдоподобные профили. написать несколько отзывов любых. Затем написать нужные отзывы (дам) в нужных ветках форумов (тоже список ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт9 лет назад