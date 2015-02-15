RishatPR

Ришат RishatPR

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Skorol1tnii
26 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Поправить сделанный логотип и нарисовать лого для дочерней компании
С Ришатом было приятно работать, хороший, ответственный заказчик. Спасибо за проект!
Спасибо за хорошую работу.
Ответный отзыв
margal
30 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации
Все супер, отличный заказчик
Оперативно всё сделал, подобрал запросы, почистил от мусора, всё настроил и запустил, работает хорошо. Решил нестандартную проблему с модерацией. Рекомендую Василия, хороший специалист
Ответный отзыв
1mmortal
28 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
9 лет назад
Сверстать сайт медцентра и натянуть на CMS
Отличный заказчик. Постоянный онлайн, быстрые ответы, оплата в срок! Всё что нужно для приятной работы Понравилось работать с Ришатом, буду рад сотрудничать с ним дальше!
Вовремя сделал сайт. Это в наше время большая редкость. Поэтому очень рекомендую Ярослава в качестве подрядчика по разработке сайтов.
Ответный отзыв
allExclusive
Юрий 
42 годаМолдова
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Наложить тексты на фото по примеру для викторины
Четкая постановка задачи, чуткая обратная связь: все по существу, ничего лишнего. Своевременная оплата. Рекомендую как надежного Заказчика.
Не первый раз сотрудничаем, всё во время. Быстро красиво сделал.
Ответный отзыв
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
$20
9 баллов
9 лет назад
Написать тексты отзывов в виде диалогов 50 сообщений
Сотрудничество прошло без нареканий, все хорошо, рекомендую!
Понравилось качество текстов, общение и главное, что выполнила в срок. Рекомендую работать с Натальей.
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