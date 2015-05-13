Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации

написать тексты объявлений.

Желательно сделать всё сегодня.

Тему сигнализаций дам готовые кампании из яндекса, нужно будет адаптировать под Google Adwords. там уже много запросов и неплохие тексты.

По теме коррекции веса. Нужно оперативно написать тексты и подобрать хотя бы основные 100 запросов. Завтра дополнить низкочастотниками.

пишите на почту. Есть в контактах моего профиля. Возможно постоянное сотрудничество.