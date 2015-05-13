Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок201 просмотр

Подобрать запросы для 2 тематик: похудение и сигнализации

написать тексты объявлений.

Желательно сделать всё сегодня.

Тему сигнализаций дам готовые кампании из яндекса, нужно будет адаптировать под Google Adwords. там уже много запросов и неплохие тексты.

По теме коррекции веса. Нужно оперативно написать тексты и подобрать хотя бы основные 100 запросов. Завтра дополнить низкочастотниками.

пишите на почту. Есть в контактах моего профиля. Возможно постоянное сотрудничество.

Google Ads
10 лет назад
RishatPR
Ришат 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$200
2 дня
Оперативно всё сделал, подобрал запросы, почистил от мусора, всё настроил и запустил, работает хорошо. Решил нестандартную проблему с модерацией. Рекомендую Василия, хороший специалист
Все супер, отличный заказчик

Заявки фрилансеров

margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад

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