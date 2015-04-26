Ищется спец. по яндекс-маркету

Тематика – рюкзаки и сумки. Задача такая – увеличить количество кликов с яндекс-маркета. Вернее даже не с самого маркета, а кликов с карточек товаров с результатов поиска. Сейчас сам использую pricelabs.ru, там прказываюсь во всех карточках, конкуренция не высокая, цена почти минимальная. Но через этот прайслаб показы в результатах карточек товара какие-то безумные – 5-6 долларов. Хотя по моей тематике в директе клик стоит порядка -0.30 центов.

Итак, задача – показывать карточки моих товаров с маркета в результатах поиска по адекватным ценам.

Ищется человек, который, собственно, понимает в чем тут дело и что делать. Предположительный бюджет – 5000 р. но обговаривается.