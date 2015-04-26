Грамотно настроить рекламные кампании Яндекс Директ и Google Adwords

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок195 просмотров

Требуется грамотно составить рекламные компании для двух рекламных, контекстных площадок - Google Adwords и Яндекс Директ. Нужно будет рекламировать интернет проект с конкурсами и лотереями. Все подробности на стадии сотрудничества. Оплата до 2500 рублей.

Google Ads
10 лет назад
web-art
Андрей 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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