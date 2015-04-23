Создать файл для импорта РК в Adwods

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Закрыт5 заявок140 просмотров

Есть вот такой файлик с объявлениями и запросами http://prntscr.com/6yo8fk и http://prntscr.com/6yo9cf

необходимо создать файл для импорта в новый аккаунт Google Adwods. Пример файла во вложении, в оригинальном файле 5000 строк

10 лет назад
kerr
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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