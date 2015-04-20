Узкоспециализированная тематика. НЕ магазин. Огромный пулл задач в яндекс-директе и гугле.
Создать конверсионную рекламную кампанию
Для вебстудии надо создать рекламную компанию.
Регион - Украина, Беларусь.
Тема - разработка сайтов
Ведение компании и аналитики в течении 1 месяца.
Жду предложения по стоимости. Спасибо
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