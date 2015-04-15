Настройка Яндекс Директ

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Закрыт23 заявки226 просмотров

Грамотно настроить рекламную кампанию в яндекс-директ для игрового интернет магазина.

Цель разработки рекламной кампании: привести целевого клиента на сайт и получить низкую стоимость конверсии.

10 лет назад
sapere17
31 год
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров