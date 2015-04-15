Нужно напарсить слова по вордстату. Я даю слово из тематики сайта и даю ссылку на сайт (в личку) Надо спарсить и потом почистить запросы от тех, что не по теме и выслать мне. ...
Настройка Яндекс Директ
Грамотно настроить рекламную кампанию в яндекс-директ для игрового интернет магазина.
Цель разработки рекламной кампании: привести целевого клиента на сайт и получить низкую стоимость конверсии.
Заявки фрилансеров
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