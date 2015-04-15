Скопировать рекламную кампанию из Яндекс Директа в Гугл Адвордс

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок262 просмотра

Надо скопировать рекламную компанию, около 3500 объявлений также как она есть по группам в Яндекс Директе в Гугл Адвордс.

Потом еще дам задание также перенести в Бегун

10 лет назад
vladimiros_gr
Владимир 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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