Настройка рекламной капании в Яндекс Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт18 заявок232 просмотра

Грамотно настроить рекламную кампанию в яндекс-директ интернет магазина.

Подобрать ключевые слова с высоким CTR.

Цель разработки рекламной кампании: получить низкую стоимость заявки .

Предпочтение кандидатам с опытом разработки таких рекламных кампаний.

Жду предложения по срокам и стоимости. Готов ответить на уточняющие вопросы.

10 лет назад
Montventoux
Юрий 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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