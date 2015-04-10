Настройка кампании в Yandex.Direct

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Закрыт20 заявок245 просмотров

Есть старая и неэффективная кампания в Y.D. Надо привести её в чувство - создать новые объявления, проверить ключевики и стоп-слова, настроить ставки.

Тематика - изготовление больших аквариумов. Регион - Москва и область. Сайт - dengl.ru

10 лет назад
compunetica
Алексей 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров