Здравствуйте! Требуется собрать полное СЯ по санаториям РФ и оформить РК в Яндекс Директ. Список из 130 санаториев предоставлю исполнителю. Работы: 1. Составляем СЯ группами, т.е. по каждому ...
Настройка кампании в Yandex.Direct
Есть старая и неэффективная кампания в Y.D. Надо привести её в чувство - создать новые объявления, проверить ключевики и стоп-слова, настроить ставки.
Тематика - изготовление больших аквариумов. Регион - Москва и область. Сайт - dengl.ru
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