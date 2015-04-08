Есть задача: необходимо настроить контекстную рекламу, и получать Вам за это деньги. Деньги за настройку не плачу, плачу деньги за лиды. Готов платить 150-200 руб за целевой лид (заполнена форма, отправлено эл.письмо, сделан телефонный ...
Контекстная реклама Директ и Адвордс
Необходима контекстная реклама для вновь открывшейся компании.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Контекстная реклама8 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго дня. Имеется сайт туристической тематики. Направление отдых на курортах России. Возможность забронировать номер и произвести оплату. Нужны продажи. Требуется налить целевой трафик на сайт. Оплата за каждого клиента, 500-2000 руб. ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Сайт http://xn--24-6kcpfbtqh8dj4i.xn--p1ai/ Магазин занимается продажей деликатесов из конины халяль в г. Уфа. Осуществляет поставку также в другие города. В ближайшие дни сайт будет доработан и запущен. Что нужно ...Контекстная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $30
Добрый день! Нужно сделать РК. Список ключей сформирован и представлен. Прикладываю файлом. Нужно две РК по поиску и РСЯ. Оплата по факту выполнения. Прям супер ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется настройка директа под лэндинг. Также в будущем может потребоваться Таргет.Мэйл. Возможно долгосрочное сотрудничество. Жду предложений по ценам и вариантам работы.Контекстная реклама17 заявокЗакрыт10 лет назад
- $130
Добрый день, дорогие исполнители! Нуждаемся в хорошем директологе, который сможет настроить нам крутую РК. Прошу в скайп не стучать, сам выберу исполнителя и напишу) Более подробное задание в ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $170
Задачи: Отредактировать и сформировать рекламные компании на Яндексе, подстроитьпоисковые фразы под целевые страницы сайта для туристической компании. Главная цель, повышение конверсии сайта!Контекстная реклама13 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет, Задача стоит следующая, есть проект на 2 локации, нужно разделить трафик в GA и ЯМ и проверить корректность целей. Прошу обращаться, только если у вас есть опыт. ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад