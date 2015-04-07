Настройка Яндекс.Директ

$130
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Закрыт2 заявки99 просмотров

Добрый день, дорогие исполнители!

Нуждаемся в хорошем директологе, который сможет настроить нам крутую РК.

Прошу в скайп не стучать, сам выберу исполнителя и напишу)

Более подробное задание в файле.

Всем хорошего дня и отличного настроения)

10 лет назад
Ovcharkin
Артём 
33 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров