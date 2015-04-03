Рекламная кампания в Я-Директ и Google AdWords

Необходимо создать и настроить рекламную компанию в Я-Директ и Google AdWords для сайтов: www.vipramki.ru и www.motoramki.ru.

Тематика: изготовление рамок под гос. номера (авто- и мотосалоны, авто- и мотоклубы, индивидуальные заказы), а так же продажа рамок с брендами авто и мото, различными надписями.