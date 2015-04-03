Рекламная кампания в Я-Директ и Google AdWords

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт12 заявок210 просмотров

Необходимо создать и настроить рекламную компанию в Я-Директ и Google AdWords для сайтов: www.vipramki.ru и www.motoramki.ru.

Тематика: изготовление рамок под гос. номера (авто- и мотосалоны, авто- и мотоклубы, индивидуальные заказы), а так же продажа рамок с брендами авто и мото, различными надписями.

Google Ads
10 лет назад
KBAKA
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров