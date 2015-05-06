Настройка и ведение рекламной кампании

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен6 заявок214 просмотров

Необходим специалист по настройке и ведении капмании в Я.Директ для вновь созданного сайта. Ключевые слова имеются. Пишите ценник, посмотрим.

10 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Pavel-K
Павел 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$28
1 день
Прекрасный специалист, рекомендую
Задание было поставлено четко, оплата в срок. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Pavel-K
Павел 
33 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад