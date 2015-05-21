Создать рекламную компанию

$170
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен12 заявок247 просмотров

Необходимо создать рекламную компанию для Яндекс Директ

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Исходные данные:

1. Сайт мебельной тематики с готовыми посадочными категориями и страницами

2. Разработана в Директ Коммандере структура рекламной компании

3. Созданы шаблоны групп-объявлений для упрощения добавления

4. Группы объявлений, объявления, фразы дополнять с помощью KeyCollector (если его нет, будет выдана временная лицензия). Возможен какой-то другой аналогичный заменяющий инструмент.

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Что необходимо:

1. Создать кампании, группы объявлений, объявления, фразы

2. Прописать параметры, все необходимые поля (ссылки, минус слова и т.д.)

3. Настроить рекламную компанию

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Требования:

1. Работы необходимо везти в Директ Коммандере

2. Согласовывать в процессе добавления текущие рекламные объявления

Сайт mnogosna.ru

10 лет назад
d3nn1s
Денис 
45 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад
$150
5 дней
Отлично составлено семантическое ядро с учетом всех комментариев, настроена достаточно сложная рекламная кампания в Директе на более чем 500 объявлений. Сейчас отлаживаем и оптимизируем рекламную кампанию. Рекомендую Андрея.
Приятно сотрудничать с Денисом. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
10 лет назад