Нужно разместить объявление об услугах во многих каталогах услуг Украины Сервис - электромонтаж
Создать рекламную компанию
Необходимо создать рекламную компанию для Яндекс Директ
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Исходные данные:
1. Сайт мебельной тематики с готовыми посадочными категориями и страницами
2. Разработана в Директ Коммандере структура рекламной компании
3. Созданы шаблоны групп-объявлений для упрощения добавления
4. Группы объявлений, объявления, фразы дополнять с помощью KeyCollector (если его нет, будет выдана временная лицензия). Возможен какой-то другой аналогичный заменяющий инструмент.
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Что необходимо:
1. Создать кампании, группы объявлений, объявления, фразы
2. Прописать параметры, все необходимые поля (ссылки, минус слова и т.д.)
3. Настроить рекламную компанию
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Требования:
1. Работы необходимо везти в Директ Коммандере
2. Согласовывать в процессе добавления текущие рекламные объявления
Сайт mnogosna.ru
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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