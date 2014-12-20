d3nn1s

Денис d3nn1s

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Собрать семантическое ядро по подушкам
Отличный работодатель, приятное сотрудничество и своевременная оплата. Всем рекомендую.
Илья, провел большую работу качественно и в краткие сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
udgines
Шилова 
44 года
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
Отрисовать 3 картинки для строения подушек
Отличный работодатель, интересное задание, сотрудничеством довольна!
Евгения внимательно подошла к выполнению заказа и реализовала на отличном уровне. Творчески и, в то же время, в полном соответствии с ТЗ. Рекомендую!
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vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Настройка и администрирование (хостинг VDS Timeweb)
ApacheMySQLNginxPHPISPmanager
Приятно работать с такими людьми ! Спасибо !
Спасибо за работу! Ребята справились со сложной задачей. Сделали быстро и качественно. Еще раз спасибо!
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andrewmax
Андрей 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
115 отзывов(-1)
$150
10 баллов
10 лет назад
Создать рекламную компанию
Приятно сотрудничать с Денисом. Рекомендую.
Отлично составлено семантическое ядро с учетом всех комментариев, настроена достаточно сложная рекламная кампания в Директе на более чем 500 объявлений. Сейчас отлаживаем и оптимизируем рекламную кампанию. Рекомендую Андрея.
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