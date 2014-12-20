Необходимо собрать семантическое ядро по одеялам, пледам и покрывалам. Классифицировать по смыслу, разложив ключи по группам. Результат принимается в программе Key Collector.
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро по постельному белью. Классифицировать по смыслу, разложив ключи по группам. Результат принимается в программе Key Collector.Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо собрать семантическое ядро по подушкам. Классифицировать по смыслу, разложив ключи по группам. Результат принимается в программе Key Collector.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Необходимо нарисовать 3 картинки: 1. Трехслойная подушка с внутренним ядром 2. Двухслойная подушка из двух кассет 3. Трехслойная подушка с двумя отдельными кассетами внутри Должен быть нарисован ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $75
Интернет-магазин (PHP, MySQL) работает на виртуальном хостинге от Timeweb, посещаемость примерно 800 уникальных посетителей в сутки. Также используются поддомены. Необходимо перенести проект на VDS Timeweb, оптимизировать настройки сервера для выдачи страниц сайта с максимально ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $75
Интернет-магазин (PHP, MySQL) работает на хостинге VDS от Timeweb. Обновление страниц сопровождается повышенной нагрузкой на сервер. Необходимо разобраться, снизить нагрузку до минимально возможной.Системное администрирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $170
Необходимо создать рекламную компанию для Яндекс Директ *************** Исходные данные: 1. Сайт мебельной тематики с готовыми посадочными категориями и страницами 2. Разработана в Директ Коммандере структура рекламной компании ...Контекстная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Описание внешнего вида: Сверху стандартное меню - открыть, закрыть. Далее панель - будут расположены элементы для поиска и фильтрации По центру во весь экран - таблица с выгрузкой Снизу ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим контент-менеджер на длительное сотрудничество Сайт - http://mnogosna.ru/ Обязанности: 1. Заливка нового контента - необходимо разобраться в добавляемой продукции Типы контента ...Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт10 лет назад